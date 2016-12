Inauguração do Viaduto do Geisel melhora trânsito nas zonas sul e sudeste de João Pessoa

20 de dezembro de 2016

O governador Ricardo Coutinho inaugura oficialmente nesta terça-feira (20), às 19h, o Viaduto Eduardo, mais conhecido como Viaduto do Geisel, considerado uma das mais importantes intervenções em mobilidade urbana na Paraíba. Um show do cantor e compositor paraibano Chico César marca oficialmente o fim dos transtornos dos moradores das zonas sul e sudeste de João Pessoa por conta dos engarrafamentos diários que tinham de enfrentar. Foram investidos R$ 38,9 milhões.

O diretor-técnico da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento da Paraíba (Suplan), Luiz Rabelo, destacou que a obra significa o fim de uma realidade estressante vivida pela população. “Mobilidade urbana não é simplesmente uma questão técnica, está ligada diretamente à qualidade de vida das pessoas. Podemos dizer que esta obra significa o fim dos engarrafamentos, congestionamentos, melhorando a vida de toda a população”, disse.

Ainda de acordo com Luiz Rabelo, os principais beneficiados são os moradores dos bairros do Geisel, Esplanada, Jardim São Paulo, José Américo, Grotão e Cidade Verde, mas também todas as pessoas que diariamente saem de outros bairros e têm necessidade de passar no local que faz intersecção entre os bairros do Cristo e Geisel . “Além disso, temos a entrada de João Pessoa com acesso a Cabedelo, fazendo com que todo o tráfego pesado circule por este viaduto”, acrescentou.

A obra possui 1,75 km de extensão. São 9 km contando com as extensões das alças e os desvios construídos com o objetivo de adequar as interseções para a transposição da BR-230 e seus respectivos sistemas viários de acesso. Para isso, o viaduto foi edificado em concreto armado, com quatro alças e trevo. O projeto foi aprovado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em Brasília.

Fim dos transtornos – Entre os moradores, é grande a satisfação causada pelos benefícios do viaduto do Geisel – como é conhecido pela população. Moradora do Bairro Funcionários, a dona de casa Francileide Porfírio relata as dificuldades que teve de enfrentar para se dirigir a bairros, como o Cristo Redentor. “Era muito ruim, principalmente no início da noite, a gente perdia muito tempo, se estressava. Agora, a gente se locomove bem mais rápido”, afirmou.

O porteiro Agamenon Gondim Filho é uma prova de que a construção do Viaduto do Geisel beneficia toda a população, e não apenas os moradores das zonas sul e sudeste da Capital. “Eu moro no Centro e me lembro muito bem da dificuldade que era vir ao Geisel. O acesso a essa parte da cidade ficou mais rápido, mais seguro”, destacou.

O estudante Raniery Alves ressaltou que o Viaduto Eduardo Campos trouxe mais revitalização para a área. “Aqui estava um pouco abandonado. Com a construção desse viaduto, esse trecho aqui está mais iluminado, oferecendo segurança. Muito bom mesmo, é o nosso mais novo cartão postal”.

Mobilidade Urbana – O Governo do Estado já realizou outras obras de mobilidade urbana na Região Metropolitana de João Pessoa. Entre elas, destaque para o Trevo das Mangabeiras, entregue em agosto de 2015, como parte das comemorações de aniversário da Capital paraibana. Foi feita ainda a instalação de duas passarelas na BR-230, beneficiando a comunidade de Boa Esperança e Renascer, e o binário de Bayeux, também em operação.

Fonte Secom:PB