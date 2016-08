CMJP homenageia cardiologista e atleta de basquete

21 de março de 2016

Entre os dias 21 e 25 de março, o Legislativo Pessoense vai homenagear o cardiologista baiano Marco Aurélio de Oliveira Barros e o professor e atleta de basquete carioca Adriano Lucena de Araújo

No período de 21 a 25 de março, a Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) vai realizar duas sessões solenes, conforme a agenda divulgada pelo setor de Cerimonial da Casa. Serão dois eventos para entregar três homenagens: dois Títulos de Cidadão Pessoense e uma Comenda Talento Esportivo. As solenidades acontecem no Plenário Senador Humberto Lucena, sempre a partir das 15h.

Na terça-feira (22), acontece a primeira sessão solene para entrega do Título de Cidadão Pessoense ao médico cardiologista Marco Aurélio de Oliveira Barros. A propositura é do vereador Edson Cruz (PP), que destacou que o médico é um incansável profissional da Medicina.

“Aqui ensinou, formando novos médicos, aqui constituiu família e aqui construiu um dos melhores e mais respeitados hospitais da Paraíba, o Hospital Samaritano. É uma honra e uma benesse para nossa cidade contar diuturnamente com a dedicação e amor do médico Marco Aurélio”, enfatizou.

Trajetória do médico

Formado pela Faculdade de Medicina da Bahia, em 1958, Marco Aurélio estagiou no Departamento de Cardiologia da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, em 1961; no Instituto Nacional de Cardiologia do México, em 1962. Em 1964, iniciou suas atividades na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) como instrutor de ensino; posteriormente, foi nomeado professor assistente, professor adjunto e, em 1978, conquistou o título de professor livre docente, doutor em Medicina.

Na UFPB, exerceu várias funções, como: vice-diretor do Centro de Ciências da Saúde (CCS); diretor do Núcleo de Medicina Tropical; fundador e coordenador do Programa de Residência Medica; e diretor-presidente da Cooperativa Cultural. Em 1970, ao lado dos médicos Augusto de Almeida Filho e Lavoisier Feitosa, criou o Hospital Samaritano, onde, além de ser diretor, continua atendendo, como cardiologista e clínico. Foi também presidente do Programa Internacional dos Companheiros das Américas Paraíba-Connecticut (EUA) e da Academia Paraibana de Medicina, no biênio de 1997 a 1999.

Solenidade de homenagem a atleta e professor de basquete

A outra sessão solene da semana acontece na quarta-feira (23), para entrega do Título de Cidadão Pessoense e da Comenda Talento Esportivo ao atleta e professor de basquete Adriano Lucena de Araújo. O vereador Marco Antônio (PHS) é o propositor da homenagem.

Em sua justificativa, o parlamentar lembrou que Adriano Lucena de Araújo nasceu no Rio de Janeiro (RJ), mas fixou residência ainda criança em João Pessoa. Na Capital paraibana, iniciou sua paixão pelo esporte, em especial pelo basquetebol, “na qual construiu sua história vitoriosa e honrosa em prol de nosso Estado”.

Marco Antônio complementou: “Por tantas conquistas, que elevaram o basquetebol do nosso Estado a um patamar de celeiros de grandes atletas a nível nacional, e por seu incansável trabalho junto à nossa juventude esportiva, reconhecemos e merecidamente o homenageamos”.

Breve histórico

Formado em Educação Física pela UFPB, Adriano Lucena de Araújo iniciou sua carreira de conquistas como técnico em 1995, sendo campeão masculino dos Jogos Escolares Mirins da Paraíba. No período de 1998 a 2014, conquistou torneios e campeonatos locais em várias categorias, tanto no masculino, como no feminino. Após essas conquistas, teve seu trabalho reconhecido e foi chamado para comandar as Seleções Paraibanas de Base nas categorias masculino e feminino, onde começou também uma história de conquistas.

No biênio de 1995 a 1996, foi convidado para trabalhar como auxiliar técnico da Oral Roberts University, na cidade de Tulsa, Oklahoma (EUA), durante a temporada americana universitária de basquetebol da NACC, divisão I. Após essa conquista, muitas foram suas passagens pela seleção Brasileira como auxiliar técnico da seleção.

