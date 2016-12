CREA alerta sobre cuidados em instalações natalinas

Quando dezembro se aproxima, a cidade se enche de luzes coloridas. São as decorações de natal, que tomam conta dos espaços públicos, residências e estabelecimentos comerciais. Embora essas instalações tragam mais vida e cor às ruas e prédios, é preciso atentar para alguns cuidados simples, capazes de impedir que a decoração natalina se transforme em […]

Quando dezembro se aproxima, a cidade se enche de luzes coloridas. São as decorações de natal, que tomam conta dos espaços públicos, residências e estabelecimentos comerciais. Embora essas instalações tragam mais vida e cor às ruas e prédios, é preciso atentar para alguns cuidados simples, capazes de impedir que a decoração natalina se transforme em tragédia.

O alerta é da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do Crea-PB, que garante que uma instalação mal feita pode ocasionar curtos-circuitos, levar a um pequeno incêndio e, em poucos minutos, transformar-se em um incidente de larga escala.

De acordo com o engenheiro eletricista Martinho Nobre, que coordena a Câmara, para evitar problemas, é necessário escolher cuidadosamente o material, evitando marcas sem certificação, sem garantia e nem informação técnica na embalagem. “O primeiro perigo está na sobrecarga. A segunda ameaça está no choque elétrico com corrente elétrica para matar pessoas, pois os ambientes estão expostos a umidade, e eletricidade e água não combinam”, explica. Martinho lembra ainda que muitos desses produtos são vendidos em outra língua, inviabilizando a consulta das orientações técnicas que devem ser atendidas.

Para auxiliar quem quer decorar a casa com segurança, a Câmara de Engenharia Elétrica do Crea-PB lista algumas dicas.

Pisca-pisca

• Verifique se o pisca-pisca traz orientação de uso, escrita em língua portuguesa, bem como os índices de potência e voltagem. Outro dado importante é verificar se o selo de qualidade está visível na embalagem e se o material é testado e aprovado pelo Inmetro.

• Na hora da instalação evite emendas e presença de fios soltos, pois um curto-circuito pode causar incêndios.

• Teste todas as lâmpadas e troque as queimadas para obter o efeito desejado.

• Evite ligar o pisca-pisca em extensões para não sobrecarregar o sistema.

• Procure apagar todas as lâmpadas quando se deitar ou quando se ausentar de casa. As lâmpadas podem gerar um curto-circuito e provocar um incêndio.

• Nem todo tipo de luz pode ser usado em áreas externas. Antes de usar uma iluminação assegure se estão certificadas para esse efeito.

Decoração

• Se optar por árvore de Natal artificial, escolha a que apresente etiqueta “resistente ao fogo”.

• Escolha a localização da árvore de Natal com cuidado, procurando mantê-la longe de fontes de calor como lareiras, fogões e aquecedores.

• Evite colocar as lâmpadas das iluminações decorativas muito próximas de ornamentos delicados, principalmente aqueles confeccionados à base de papel de qualquer tipo para evitar o risco de incêndio.

• Fuja da tradicional “gambiarra” e jamais instale muitos enfeites em uma mesma tomada.

• Não coloque a árvore perto de materiais combustíveis como sofá, guarda-roupa, lixeira, dentre outros.

• Não utilize enfeites luminosos próximos a piscinas nem da rede elétrica, a fim de evitar acidentes.

• Verifique a bitola do fio para não gerar sobrecarga, não perder energia nem ter um consumo desnecessário.

• Se optar por velas, use suportes não inflamáveis e as mantenha distante das crianças.

Fonte: Ascom CREA PB