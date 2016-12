Efraim Filho participou da posse do Comitê Gestor de combate a furtos e roubos de veículos.

De acordo com o congressista quem adquire mercadoria ilegal também pratica crime. Efraim filho é o autor do projeto de lei (PL 1530/2015) que cria medidas de prevenção e repressão ao contrabando. Na sua avaliação é necessárias medidas como esta, para inibir as práticas criminosas. “É algo extremamente nocivo, o roubo de cargas e o contrabando que financiam o crime organizado e deteriora o mercado de trabalho”, declarou Efraim, firmando parceria com o Ministério da Justiça e Cidadania.

O Comitê será responsável por definir diretrizes para disciplinar a implantação do Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas. Os membros são representantes de órgãos como DNIT, ANTT, DENATRAN, CONCPC, CNCG e CONFAZ, responsáveis pelos procedimentos de fiscalização e repressão ao furto e roubo de cargas.

Uma das primeiras ações do grupo de trabalho será a entrega de um cronograma de acompanhamento com as reuniões periódicas. Os diálogos e ações definidas nesses primeiros encontros e, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, poderão fazer parte do Plano Nacional de Segurança Pública a ser finalizado durante a segunda quinzena de janeiro de 2017.

Os trabalhos do Comitê Gestor serão conduzidos de forma integrada. A ideia é unir representantes da sociedade civil para chegar a uma fórmula mais eficaz de combate a crimes que trazem prejuízos gigantescos; não só às empresas, mas também à economia.

O presidente do comitê gestor, coronel Adilson Pereira de Carvalho, frisou que o grupo tem a seu favor a legislação e é composto por profissionais de todas as áreas.

Na ocasião o deputado Efraim Filho conversou com o ministro Alexandre de Moraes sobre a segurança pública na Paraíba e solicitou a liberação de recursos para intensificar os projetos do Estado. Para o parlamentar é necessário mais investimento no setor para evitar que a população sofra tanto. “Solicitei recursos para implementar programas e projetos construídos pela Secretaria de Estado da Segurança Público porque a violência está cada vez maior e é necessário ampliar não só o número do efetivo como também investir em novas tecnologias de combate ao crime”. Afirmou Efraim.

ASCOM dep Efraim Filho (DEM/PB)

61.3215.5744 / 61.99103.2600s

—

Hosa Bradley

ass. imprensa