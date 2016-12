Eleição no TJPB: Presidência deverá ficar entre Saulo Benevides e Joás de Brito

22 de dezembro de 2016

O desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, provável candidato a presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, por ser o mais antigo entre os três habilitados a concorrer aos cargos da Mesa Diretora do Tribunal de Justiça da Paraíba, de acordo com os critérios previstos na Lei Orgânica da Magistratura – Loman, pela ordem de antiguidade (Marcio Murilo da Cunha Ramos, Saulo Benevides e Joás de Brito Pereira, anunciou que não pretende concorrer ao cargo. “Optei de ficar ao lado (meu Pai), que palavra dada é palavra cumprida”. Ele ressalta que deixa tal missão para Joás ou Saulo.

A nova eleição para presidente, vice-presidente e corregedor-geral do TJPB acontece nesta quinta-feira (22), às 9h, no Plenário da Corte de Justiça, conforme convocação do presidente, desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

