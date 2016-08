Fundação PaqTcPB participa do primeiro passeio do Forró Bus

14 de junho de 2016

A Fundação Parque Tecnológico da Paraíba foi convidada para participar do primeiro passeio do Forró Bus. Trata-se do ônibus do Forró que fará passeios pelos principais pontos turísticos da cidade durante o Maior São João do Mundo.

O novo equipamento é uma iniciativa da empresa Autocar Turismo que, além do Forró Bus, também opera a Locomotiva do Forró com destino a Galante.

O Forró Bus partiu do Museu de Arte Popular (Os Três Pandeiros) da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB – às 9h30 desta terça, 14. Durante o passseio, o ônibus percorreu os principais pontos turísticos de Campina Grande atraindo muitos olhares da população por todo o percurso.

Para prestigiar sua primeira viagem, a empresa responsável convidou jornalistas de várias emissoras campinenses, além de representantes de algumas instituições locais.

No caminho, os convidados tiveram a oportunidade de curtir muito forró ao som de grupos pé-de-serra e artistas populares encarregados de animar o público interpretando aqueles que foram responsáveis pelo povoamento da cidade: Os Pioneiros da Borborema.

Na oportunidade, a Fundação PaqTcPB foi decantada pelos Emboladores de Côco Will e Condor. No mote: forró e tecnologia.

Fonte: Assessoria de Comunicação