IFPB abre inscrição para 200 vagas no curso EAD de Letras

29 de março de 2016

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) está com inscrições abertas, até o dia 8 de abril, para 200 vagas no Processo Seletivo Simplificado de ingresso no Curso Superior de Licenciatura em Letras Habilitação em Língua Portuguesa, na modalidade a distância.

O resultado do processo será válido para o preenchimento de vagas ofertadas no primeiro semestre de 2016. São 200 vagas distribuídas igualitariamente por quatro polos: Campina Grande, João Pessoa, Picuí e Sousa. O Curso é ofertado pelo Campus João Pessoa.

Além da ampla concorrência, há cotas para professores da rede pública, pessoas com deficiência e que estudou na rede pública. Para os egressos do ensino público, as cotas são divididas conforme a renda e a raça. Em Sousa, também há reserva de vagas para assentados da reforma agrária.

A inscrição é online e no valor de R$ 20. Mas, é possível pedir isenção dessa taxa, conforme a legislação. Confira todas as informações no Edital 029/2016. http://www.ifpb.edu.br/ingresso/processo-seletivo/Cursos-tecnicos/copy_of_processo-seletivo-de-licenciatura-em-letras-ead-2016

Há seleção pelas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e de Redação. São aceitas notas do Enem 2013, 2014 ou 2015. Quem zerou qualquer prova não será aceito. Para os professores da rede pública, os critérios de seleção são outros, definidos no Edital.

O resultado final do Processo Seletivo, que está a cargo da Comissão Permanente de Concursos Públicos (Compec), está previsto para ser divulgado no dia 18 de abril. Os dois dias seguintes devem ser destinados à matrícula dos candidatos. O início das aulas está previsto para 14 de maio.

O candidato pode entrar em contato através do e-mail: letras.ead@ifpb.edu.br Assista o vídeo de divulgação do processo seletivo: https://www.youtube.com/watch?v=2GP-yJLA4Wc&feature=youtu.be

Ana Carolina de Araújo Abiahy

Jornalista da Diretoria Geral de Comunicação e Marketing – DGCOM- Reitoria

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB