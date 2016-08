29 de março de 2016

Prevenção a Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais será discutida na Campanha do “Abril Verde” 2016 As ações, que acontecerão de 1º a 30 de abril, integram a Campanha “Abril Verde”, que foi instituída no Município de João Pessoa, por meio da Lei de nº 12.814/2014, de autoria do vereador Bira (PSD). Debater e apontar soluções viáveis para diminuir os altos índices de Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais decorrentes na […]

As ações, que acontecerão de 1º a 30 de abril, integram a Campanha “Abril Verde”, que foi instituída no Município de João Pessoa, por meio da Lei de nº 12.814/2014, de autoria do vereador Bira (PSD).

Debater e apontar soluções viáveis para diminuir os altos índices de Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais decorrentes na Paraíba e na capital pessoense. Esse é o principal objetivo de uma série de encontros e palestras que acontecerão ao longo do próximo mês de abril em João Pessoa e em vários municípios do Estado da Paraíba.

As ações, que acontecerão de 1º a 30 de abril, integram a Campanha “Abril Verde”, que foi instituída no Município de João Pessoa, por meio da Lei de nº 12.814/2014, de autoria do vereador Bira (PSD). A legislação, inclusive tornou João Pessoa o município pioneiro no Brasil a ter essa iniciativa, e ainda instituiu que a campanha seja incluída no calendário oficial de eventos da cidade e que tenha como símbolo um laço na cor verde.

“Essas atividades que serão desenvolvidas pelo Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho na Paraíba (Sintest-PB) em parceria com várias outras entidades diretamente ligadas à área prevencionista no Estado, focam no propósito de nossa lei e são de grande valia e pertinência, pois contribuem para o bem-estar e segurança da população e com a eficácia do trabalho diário preventivo realizado pelos técnicos e engenheiros do Trabalho”, frisou Bira que também é autor da Lei de nº 12.429/2012, que institui a Semana Municipal da Segurança e Saúde no Trabalho de João Pessoa, que ocorre anualmente entre os dias 13 e 15 de julho.

Para o presidente do Sintest-PB, Nivaldo Barbosa, as ações do “Abril Verde” além de alertar a população também servirão para cobrar dos órgãos públicos competentes, reforço na fiscalização nos mais variados ambientes de trabalho, inclusive da Construção Civil onde há maior incidência de vítimas de acidentes de trabalho em todo o Estado. “O número de acidentes de trabalho se mantém alarmante na Paraíba e na nossa Capital. Portanto, precisamos juntamente com a sociedade civil, órgãos de fiscalização e também os sindicatos, garantir melhores condições laborais para todos os trabalhadores, realizando mais ações preventivas constantes”, enfatizou o dirigente.

Além do Sintest-PB, integram e apoiam as atividades do mês do “Abril Verde” na Paraíba várias outras entidades, tais como: AEST-PB,GETRIN-13, TRT-13-PB, SRTE-PB, CEREST–JP,CEREST–PB,CEREST-CG, PGC-PB,ASTEST-PB,APEAMB/CREA-PB,SINTTEL-PB,CUT-PB, Sindicatos dos Bancários e do Comércio,SINTRICOM-JP, ASPLAN, SINDUSCOM-JP, SINDMAE-PB, Faculdade Maurício de Nassau, FTI-PP/FETAG,UNEPI, Revista Proteção, Fórum Intersindical de SST da PB/Treventos, Sinait-DS-PB, Prveseg Ambiental, INSS-PB, CONSST Consultoria, Clínica Médica de Jacumã, 100,5 FM Lider, Supporte Consultoria, PMJP e FUNEPI.

Confira a programação completa do mês do “Abril Verde” 2016 na Capital e em vários municípios paraibanos no endereço: http://pbnews.com.br/cidades/2016/03/programacao-abril-verde-2016-paraiba.html

Assessoria do vereador (Adaucélia Palitot)

Edição: Secom CMJP