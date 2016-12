20 de dezembro de 2016

PRF recolhe ônibus escolar que circulava há 7 anos sem placas A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recolheu um ônibus escolar do programa do Governo Federal “Caminhos da Escola”, que circulava desde o ano de 2009 sem nunca ter sido emplacado. O veículo pertencente à prefeitura de s Condado, localizada no Sertão da Paraíba. O ônibus escolar foi abordado no quilômetro 375 da BR 230, em Pombal. […]

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recolheu um ônibus escolar do programa do Governo Federal “Caminhos da Escola”, que circulava desde o ano de 2009 sem nunca ter sido emplacado. O veículo pertencente à prefeitura de s Condado, localizada no Sertão da Paraíba.

O ônibus escolar foi abordado no quilômetro 375 da BR 230, em Pombal. Não havia passageiros no seu interior. No entanto, pelo fato de não possuir possuir placas e, consequentemente licenciamento e seguro obrigatório, foi recolhido pela PRF. O representante da prefeitura disse que há um conflito entre o município de o Ministério da Educação (MEC) para ver quem assume a responsabilidade do licenciamento. Por isso, o veículo estava circulando irregularmente há 7 anos. A ausência do emplacamento, em destaque para a falta do seguro obrigatório é algo grave, pois em caso de acidentes não é possível cobrir as despesas com as possíveis vítimas, sejam do ônibus, ou de outros veículos envolvidos.

Fonte: Ascom PRF-PB