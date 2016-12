22 de dezembro de 2016

Governo do Estado realiza pagamento do Bolsa Atleta O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), realizou, nesta quinta-feira (22), o pagamento referente ao programa Bolsa Atleta. Foram investidos mais de R$ 700 mil, onde 287 atletas e paratletas de cerca de 40 modalidades foram contemplados com o benefício. O secretário titular da Sejel, Bruno […]

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), realizou, nesta quinta-feira (22), o pagamento referente ao programa Bolsa Atleta. Foram investidos mais de R$ 700 mil, onde 287 atletas e paratletas de cerca de 40 modalidades foram contemplados com o benefício.

O secretário titular da Sejel, Bruno Roberto, destacou a importância do pagamento, apesar das dificuldades financeiras enfrentadas pela Paraíba. “Mais uma grande conquista do Governo do Estado e um compromisso realizado que é o pagamento do Bolsa Atleta. É bom destacarmos todo o esforço, pois vivemos uma grave crise e um momento de recessão intenso, mas os nossos atletas e paratletas já estão com a quantia nas suas respectivas contas”, disse.

Para o jogador de futsal, Wanduy Brindeiro (Duba), o momento é de reconhecimento. “Nesse período de fim de ano, é importantíssimo o que o Governo do Estado fez, de creditar os valores diretamente nas contas dos contemplados pelo Bolsa Atleta. Sabemos das dificuldades que todos os segmentos passam na questão econômica, mas nosso sentimento é de gratidão”, comentou o atleta.