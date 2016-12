Centenas de pessoas prestigiam abertura do Natal de Cores e Corais

22 de dezembro de 2016

A Praça Getúlio Vargas ficou pequena na noite de ontem (21) para receber a abertura do Natal de Cores e Corais. Muitas famílias foram prestigiar o início do evento, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabedelo (PMC), e que já se tornou tradicional no período natalino da Paraíba.

Em sua 3ª edição, o Natal de Cores e Corais apresenta as atividades culturais sob uma grande lona de circo. Lá, as pessoas são acomodadas com segurança e têm uma ampla visão do palco onde os espetáculos são realizados.

O evento segue até domingo (25), e continua nesta quinta-feira (22), com o Festival de Ballet Municipal. Mais de 400 alunos participam das apresentações, que serão divididas entre o Ballet Infantil e o Juvenil.

Na abertura, o Natal contou com a apresentação do aguardado Auto de Natal – Natal conta Natal, que traz a representação do nascimento de Jesus Cristo por atores locais.

Na praça, a decoração feita com materiais recicláveis, produzidos por artesãos cabedelenses, num trabalho assinado pela artista Diana Oliveira, encantava moradores e visitantes. O local tem sido um espaço especial em que paira a magia do Natal, permitindo às crianças brincarem e a todos registrarem o momento. Lá, ainda foi montada uma Praça de Alimentação com barraquinhas e lanches para maior conforto de quem for conferir a festa.

“Eu gostaria de convidar a população para vir prestigiar esse evento e agradecer a todos que estão colaborando para que o nosso Natal seja maravilhoso. Esse momento tem sido significativo, porque sabemos que, mesmo com o país passando por um grave período de recessão, a Prefeitura de Cabedelo tem honrado com todas suas obrigações e ainda tem investido, com responsabilidade, em eventos dessa qualidade. O foco principal do nosso Natal é a família cabedelense e a valorização da nossa cultura. É poder trazer a criança carente que pratica balé para se apresentar e dar a mesma oportunidade ao jovem que fez o curso de teatro desenvolvido na cidade, além de poder apresentar as nossas manifestações folclórica”, destacou o secretário de Cultura, Walmarques Junior.

Atrações da noite – O Natal de Cores e Corais foi aberto pelo grupo folclórico do Centro Convivência do Idoso, que apresentou o espetáculo “Retalhos folclóricos de Altimar Pimentel”. O grupo recordou, por meio de coreografias e cantos, manifestações típicas da cultura cabedelense, como a Lapinha, o Côco de Roda, a Nau Catarineta e o Boi Bumbá. Logo sem seguida, entrou em cena o tradicional espetáculo ‘Natal conta Natal’.

O Auto de Natal cabedelense é baseado no texto de Altimar Pimentel, e é dirigido por Alessandro Tcchê, com assistência de Isaque Lima. Nele, participam 60 pessoas, dentre elenco, técnica, direção e produção.

“É um trabalho voluntário feito com muito carinho e dedicação e que, neste ano, tem algumas adaptações, incluindo até um número de ilusionismo, mas conservando a mensagem principal que é a do nascimento de Jesus Cristo, baseado em textos bíblicos, mas narrada e encenada de forma bem peculiar”, completa Tcchê.

Os atores que participam do Auto eram só emoção em contar uma história repleta de amor e paz.

“Eu nem gostava de teatro, mas depois da minha experiência na Paixão de Cristo eu me apeguei. É uma alegria muito grande poder fazer esse papel tão importante. A mensagem do nosso espetáculo é de alegria e amor”, disse Lucas Mateus, de 11 anos, aluno do Rosa Figueiredo, e que interpreta o Jesus Menino no Auto.

“É uma experiência única, uma vivência de Deus. Esse espetáculo transmite amor e paz às pessoas, e tem sido um aprendizado importante pra mim”, completa Maria Eduarda, de 18 anos, que está no Auto pela primeira vez e interpreta Maria.

Fonte: Secom Cabedelo