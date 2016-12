Professor Charliton fala sobre renovação do PT em 2017

20 de dezembro de 2016

O presidente estadual do Partido dos Trabalhadores da Paraíba, Professor Charliton, comentou nesta segunda-feira, 12, o resultado das eleições deste ano para o PT, assim como o futuro do partido. Sobre o pleito, ele revelou que dirigentes e militantes sabiam que haveria uma redução dos quadros eleitos.

“Como reflexo de tudo o que aconteceu no Brasil nos últimos meses, tínhamos expectativas menores com as eleições deste ano, comparando com as anteriores. Perdemos em alguns municípios, não disputamos em outros, mas ainda sim conseguimos eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em todo o Brasil, inclusive na Paraíba”, explicou.

No caso específico de João Pessoa, o presidente estadual do PT, que foi candidato a prefeito, destacou que a campanha majoritária foi muito bonita, e contou com o apoio de petistas e de não petistas: “Recebemos o apoio das pessoas que entenderam o que estávamos defendendo, que entendem que estávamos fazendo o bom debate, e mesmo não ganhando as eleições, apenas do pouco tempo de TV, tivemos uma importante votação. Nós do PT optamos por fazermos aliança na Capital paraibana, e com isso escolhemos não dividir o palanque com partidos golpistas”.

Na disputa para a Câmara de Vereadores de João Pessoa, o partido elegeu um vereador, Marcos Henriques, presidente do Sindicato dos Bancários das Paraíba. “Claro que esperávamos eleger três vereadores, mas essa escolha que fizemos por sairmos sozinhos, sem alianças, também foi difícil para os nossos candidatos e candidatas. Apesar de não termos conseguindo colocar mais nomes do PT na Casa de Napoleão Laureano, temos certeza que Marcos Henriques irá defender a história do nosso partido e lutar pelas nossas bandeiras”, acrescentou o Professor Charliton.

Futuro do PT

Questionado sobre o futuro do Partido dos Trabalhadores, o Professor Charliton revelou que em março o PT terá uma nova direção estadual e municipal, como também, novos dirigentes: “No primeiro semestre de 2017 teremos novas direções nos diretórios de todo o Estado, inclusive no Diretório Regional. Eu apoio e defendo uma renovação dentro do partido, e para isso todas as correntes internas precisam participar desse processo. Precisamos trazer a militância para dentro do partido, e voltar a construir as relações com os movimentos sociais, assim estaremos oxigenando o nosso partido”.

Para o presidente estadual do PT da Paraíba, essa renovação dentro do PT terá reflexos importantes nas eleições de 2018. “Falando especialmente sobre a Paraíba, precisamos chegar em 2018 coesos e unificados para enfrentar os desafios que serão postos. Tenho certeza que estaremos participando da disputa estadual em todas as esferas, afinal, novas lideranças estão surgindo dentro do partido, e no caso da campanha majoritária, se não tivermos uma candidatura própria, estaremos nos unindo com as forças democráticas e de esquerda. Importante ainda enfatizar que não faremos alianças com o PSDB, PMDB ou DEM”, disse.

Sobre as pesquisas nacionais que trazem Lula como o nome escolhido pela população para governar o país, o Professor Charliton analisou que “mesmo o PT sofrendo com os ataques da grande mídia, articulados pelos partidos de direita, a população consegue analisar a realidade dos fatos”. “Temos acusações contra Michel Temer, seus ministros, e aliados. As pessoas estão percebendo as tentativas que estão sendo feitas para incriminar o ex-presidente Lula, mas eles não conseguem provar nada. Por sua história, e por tudo o que está vivendo atualmente, é normal que a população veja em Lula a possibilidade de retomada da democracia no Brasil, das políticas sociais e melhora na economia, porém, também é possível que ele retire seu nome da disputa e lidere uma grande frente de esquerda no país, apresentando um novo nome que represente tudo o que defendemos”, concluiu.

Dani Rabelo