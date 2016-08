14 de junho de 2016

Tovar cobra obras complementares: “Paraíba pode não receber águas da transposição” ALERTA VERMELHO O deputado estadual Tovar Correia Lima (PSDB) voltou a cobrar do Governo do Estado a execução de obras complementares para garantir que as águas da transposição do rio São Francisco cheguem até os mananciais paraibanos. Caso essas obras não sejam realizadas, a Paraíba corre risco de não receber as águas. Tovar já enviou […]

ALERTA VERMELHO

O deputado estadual Tovar Correia Lima (PSDB) voltou a cobrar do Governo do Estado a execução de obras complementares para garantir que as águas da transposição do rio São Francisco cheguem até os mananciais paraibanos. Caso essas obras não sejam realizadas, a Paraíba corre risco de não receber as águas. Tovar já enviou diversos requerimentos alertando a administração estadual e cobrando solução para os problemas.

Dentre as ações emergenciais, o deputado citou as obras de esgotamento sanitário em municípios paraibanos que despejam esgoto no Rio Paraíba. Ele explicou que hoje toda Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba se encontra poluída por esgoto doméstico. Municípios como Monteiro, Camalaú, Congo e São Domingos do Cariri, são os responsáveis pela poluição do rio por onde correrão a céu aberto as águas do São Francisco no Estado.

“Isso é muito grave e o Governo do Estado precisa tomar uma atitude urgente para esse problema de esgotamento sanitário. Não se pode admitir que as águas do Velho Chico cheguem à Paraíba e aqui fiquem poluídas por irresponsabilidade do atual governo. É preciso iniciar os trabalhos de tratamento de esgotamento sanitário em todos esses municípios”, destacou o deputado.

Para Tovar, o Governo deve iniciar um trabalho intenso de tratamento dos resíduos sólidos, esgotamento sanitário e drenagem dos 54 municípios que compõem as bacias de contribuição dos rios receptores da transposição do São Francisco. “Ainda existe a questão da acessibilidade, pois algumas localidades ficarão ‘ilhadas’ com a perenização dos rios”, disse, lembrando ainda que é necessário concluir o Canal Acauã – Araçagi, “que se arrasta há anos”.

Barragem de Camalaú – Tovar revelou ainda que a Agência Nacional de Águas (ANA) chegou a informar ao prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSDB), e a parlamentares paraibanos que um problema estrutural na Barragem de Camalaú impede a bacia de receber as águas da transposição do São Francisco e, com isso, podem não chegar a Boqueirão.

De acordo com o deputado, os próprios técnicos da ANA cientificaram o governador Ricardo Coutinho do problema, para que as providências técnicas fossem adotadas. “O mais grave é que o governador sabe de tudo isso e até agora não adotou nenhuma providência. Campina e região já sofre com o racionamento d’água e daqui a pouco com a falta total. Não se pode brincar com assunto tão sério”, disse.

O parlamentar citou ainda que o segundo reservatório, o Zé Tourinho, em Camalaú, precisa de uma intervenção para ajustar a saída d’água em compatibilidade com a vazão que será recebida pela transposição. “É preciso ainda fazer a recuperação das matas ciliares dos rios receptores”, reforçou.

Assessoria