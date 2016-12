22 de dezembro de 2016

Vereadora apresenta Voto de Aplauso a diretora superintendente da Suplan Sandra Marrocos (PSD) também destacou emendas de sua autoria à LOA 2017 A vereadora Sandra Marrocos (PSB) apresentou, na manhã desta quinta-feira (22), na Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), um Voto de Aplauso à diretora da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento da Paraíba (Suplan), Simone Guimarães, pelo trabalho desenvolvido à frente do […]

Sandra Marrocos (PSD) também destacou emendas de sua autoria à LOA 2017

A vereadora Sandra Marrocos (PSB) apresentou, na manhã desta quinta-feira (22), na Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), um Voto de Aplauso à diretora da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento da Paraíba (Suplan), Simone Guimarães, pelo trabalho desenvolvido à frente do órgão.

A parlamentar citou a duplicação da Avenida Cruz das Armas, no bairro de mesmo nome, e, principalmente, a construção do viaduto do bairro do Geisel, nomeado Viaduto Eduardo Campos, como principais obras desenvolvidas pelo Governo da Paraíba e coordenadas pela Superintendência.

“Apresento hoje um Voto de Aplauso a Simone Guimarães, essa mulher merecedora de homenagens. Pela primeira vez a Superintendência de Obras é comandada por uma mulher, com maestria, compromisso e respeito. Nunca vi mais competência na Seplan do que agora sob o comando de Simone”, elogiou.

3 anexos

Sandra Marrocos pediu a anuência dos parlamentares para subscreverem o Voto de Aplauso e adiantou que vai apresentar um Título de Cidadã Pessoense à diretora pelos relevantes serviços prestados à Capital.

Vereadora destaca emendas à LOA

A parlamentar destacou ainda emendas de sua autoria à Lei Orçamentárias Anual (LOA) para o exercício financeiro de 2017. De acordo com Sandra Marrocos, todas as sugestões apresentadas foram elaboradas e debatidas junto com a população, segundo as necessidades encontradas em cada área. “Sou muito cuidadosa com o meu fazer político. Espero que as todas as emendas apresentadas sejam aprovadas, pois todas foram discutidas com a população”, declarou.

A vereadora ressaltou emenda destinando recursos para: criação e fomento do Espaço do Samba; a reimplantação do programa cultural Circuito das Praças; prevenção de Acidente Vascular Cerebral (AVC) em crianças com anemia falciforme; realização de concursos para psicopedagogos; e para a construção de um ginásio poliesportivo na Praça da Paz, localizada no bairro dos Bancários.

Clarisse Oliveira